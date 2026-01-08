экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Скончался казахский актёр Мурат Бисембин, известный по роли Руслана в фильме «Рэкетир»

CentralAsia (KZ) -  Известный казахский актёр Мурат Бисембин ушёл из жизни 8 января после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. О случившемся сообщила его дочь на своей странице в социальных сетях.

Артисту было 54 года. Ранее у него выявили онкологию, с которой он боролся на протяжении долгого времени. Также 22 декабря Бисембин был госпитализирован после перенесённого инсульта.

Зрителям он был широко известен по роли Руслана в фильме «Рэкетир», а также по участию в других кинопроектах.

 

