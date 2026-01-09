экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На востоке Таджикистана ночью зарегистрировано землетрясение силой 6,5 балла 

CentralAsia (TJ) -  На территории Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана в 03:14 зарегистрировано землетрясение силой 6,5 балла. 

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук КР, очаг землетрясения располагается: в 223 км к юго-востоку от кыргызского города Ош.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в южных областях Кыргызстана — 3 балла.

