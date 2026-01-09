В Иране на фоне массовых протестов полностью отключили интернет

CentralAsia (CA) - В Иране 12-й день подряд продолжаются уличные протесты, возникшие на фоне обвала курса риала. В четверг, 8 января, демонстранты блокировали одну из главных магистралей Тегерана - бульвар Аятоллы Кашани. На кадрах, появившихся в социальных сетях, видны толпы протестующих и сигналящие автомобили, сообщает Deutsche Welle.

Силы безопасности применяют против протестующих в масках слезоточивый газ, передает со ссылкой на очевидцев агентство dpa. На видеозаписях, распространенных активистами, видны горящие автомобили полиции в Тегеране. Сообщается также о массовых протестах в Мешхеде, Керманшахе и других крупных городах.

Британская организация NetBlocks сообщает, что власти Ирана полностью ограничили для населения доступ к интернету. Страна находится в состоянии «почти полного общенационального интернет-блэкаута». По данным IT-компании Cloudflare, 8 января интернет-трафик в Иране упал примерно на 90 процентов. Предположительно, свободный доступ к интернету сохранился только у чиновников и силового аппарата, указывает dpa.

Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Salem News Channel повторил ранее высказанные угрозы в адрес руководства в Тегеране. «Я ясно дал им понять, что мы будем действовать жестко, если они начнут убивать людей, что они часто делают во время своих беспорядков - а беспорядков у них много», - отметил глава Белого дома, назвав иранцев «мужественными людьми». По словам Трампа, его администрация внимательно следит за ситуацией.

С начала протестов, по последним данным норвежской организации Iran Human Rights (IHR), погибли как минимум 45 демонстрантов, среди них восемь несовершеннолетних. Иранские власти и СМИ ранее сообщали о 21 погибшем, включая сотрудников сил безопасности.

Массовые уличные протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Они начались на главном городском базаре Тегерана, где владельцы многих магазинов закрыли свои торговые точки в знак протеста против гиперинфляции и резких колебаний цен.

29 декабря курс риала - иранской национальной валюты - упал до нового рекордного минимума (один риал был равен приблизительно 0,00002 евро). А в октябре, по данным Всемирного банка, продовольственная инфляция в Иране составила 64,2% - по этому показателю страну в антирейтинге обошел лишь Южный Судан.