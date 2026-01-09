Ташкент накрыл густой туман, десятки рейсов перенаправлены

// Газета.уз

CentralAsia (UZ) - Густой туман, наблюдавшийся с вечера до утренних часов в Ташкенте, нарушил работу аэропорта. Десятки авиарейсов были перенаправлены на запасные аэродромы в Узбекистане и соседних странах.

Туман был в столице в течение дня четверга, но во второй половине дня видимость в аэропорту начала снижаться до менее 2000 метров, примерно с 19:30 она была ниже 1000 метров (данные METAR). В 20:30 видимость была 450 метров, в 21:00 — 200 метров, в 23:30 — уже 50 метров.

В 4:30—7:30 аэропорт Ташкента принял около 15 рейсов, однако к 8:00 видимость в аэропорту опять ухудшилась до 50 метров — на момент подготовки этой новости несколько рейсов находились в зоне ожидания. При этом в городе видимость была нормальной. В 8:30 в аэропорту Ташкента были сняты ограничения на приём рейсов.

Узгидромет вечером сообщал, что туман наблюдается также в Ташкентской, Джизакской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской областях и Ферганской долине. В Бухаре, Карши, Термезе, Ташкенте, Намангане и Андижане видимость составляла 50−100 метров.

Компания Uzbekistan Airports перечислила ночные рейсы, которые были перенаправлены на запасные аэродромы:

HY18 Нукус-Ташкент — в Самарканд;

HY58 Ургенч-Ташкент — в Самарканд;

HY9834 Краснодар-Наманган — в Самарканд;

QNT822 Сеул-Ташкент — в Навои;

HY766 Алматы-Ташкент — в Навои;

C6306 Стамбул-Ташкент — в Самарканд;

HY232 Франкфурт-Ташкент — в Ургенч;

U62461 Москва-Ташкент — в Душанбе;

C6092 Ургенч-Ташкент — вернулся а Ургенч;

7Q3302 Джидда-Ташкент — в Самарканд;

HY756 Баку-Ташкент — в Навои;

AHY531 Баку-Ташкент — в Астану;

U62719 Иркутс-Ташкент — в Навои;

C63032 Медина-Ташкент — в Самарканд;

G9270 Шарджа-Ташкент — в Алматы;

PBD741 Москва-Ташкент — в Навои;

AFL1870 Москва-Ташкент — в Навои;

9S4308 Джидда-Ташкент — в Душанбе;

FZ1941 Дубай-Ташкент — в Алматы;

HY650 Казань-Ташкент — в Карши;

HY9628 Москва-Фергана — в Карши;

HY9672 Новгород-Ташкент — в Ургенч;

UT805 Москва-Ташкент — в Душанбе;

THY370 Стамбул-Ташкент — в Алматы;

C63328 Джидда-Термез — в Карши;

7Q6062 Джидда-Ташкент — в Андижан.