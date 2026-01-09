Россия ночью атаковала Киев и Львов, есть погибшие

CentralAsia (CA) - Вооруженные силы РФ в ночь на пятницу, 9 января, массированно атаковали беспилотниками Киев. Известно о четырех погибших и 19 пострадавших, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Один из ударов нанесен по жилой многоэтажке и в Днепровском районе украинской столицы. Зафиксировано возгорание на территории торгового центра в Деснянском районе. В Печерском районе повреждения получило 24-этажное нежилое здание.

По словам Кличко, из-за повреждений объектов критической инфраструктуры, в городе зафиксированы перебои с электричеством и водоснабжением.

Во Львовской области в результате российского удара пострадал объект критической инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий. Целью российской армии, по данным украинских СМИ, могло стать Стрыйское газовое месторождение, а также подземное газохранилище.

За несколько часов до атаки на Львоскую область мониторинговые каналы сообщали о «нетипичной активности» в районе российского полигона «Капустин Яр», откуда в ноябре 2024 года был произведен пуск баллистической гиперзвуковой ракеты «Орешник» по Днепру.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что выпущенная по Львову ракета двигалась со скоростью 13 тысяч километров в час.