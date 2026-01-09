В Узбекистане снова ограничили работу метановых автозаправок

CentralAsia (UZ) - С 8 января в Узбекистане вновь ввели ограничения на работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Об этом сообщили в Министерстве энергетики страны.

Метановые автозаправки временно переведены на режим работы с 10 до 16 часов.

Минэнерго объяснило такое решение снижением давления в магистральных газопроводах и необходимостью принять ряд неотложных мер. В ведомстве подчеркнули, что приоритетом остается стабильное обеспечение природным газом домохозяйств и объектов социальной сферы.

​«Режим работы метановых заправок согласовывается с местными органами власти исходя из общей ситуации с газоснабжением, уровня давления и объемов потребления. Эта мера принимается с целью рационального использования газовых ресурсов и обеспечения стабильных поставок», — пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что данные меры являются вынужденными и временными. В настоящее время ведутся работы по нормализации давления газа в системе.

Предыдущее ограничение на работу автозаправок власти Узбекистана вводили в декабре 2025 года. На круглосуточный режим АГНКС вернулись 30 декабря.