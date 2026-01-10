В Иране продолжаются протесты. Аятолла Хаменеи обвинил протестующих в стремлении «угодить Трампу»

CentralAsia (CA) - В Иране вечером в пятницу, 9 января, снова прошли массовые акции протеста. Власти отключили в стране интернет, отменили часть авиарейсов, а звонки в страну из-за границы перестали проходить, сообщает Reuters.

На видеороликах, подлинность которых подтвердило агентство AFP, демонстранты в районе Саадатабад на севере иранской столицы бьют по кастрюлям и скандируют лозунги «Смерть Хаменеи», адресуя свое послание духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.

Как пишет Deutsche Welle, на фоне массовых уличных протестов власти усиливают контроль на улицах Тегерана. На одной из главных магистралей столицы Ирана спецподразделения сил безопасности через каждые 10 метров установили блокпосты, их занимают силовики, вооруженные автоматами Калашникова, говорится в студенческом бюллетене «Амиркабир».

Тем временем мэр Тегерана Алиреза Закани рассказал об ущербе от акций протеста, прошедших в ночь на 9 января. По его словам, было подожжено более 50 банков и несколько государственных учреждений, огнем уничтожено более 30 мечетей.

Правозащитники из Центра по правам человека в Иране (CHRI) со ссылкой на свидетельства очевидцев сообщают о переполненных ранеными демонстрантами больницах в Тегеране, Мешхеде и Карадже. По данным правозащитного информационного агентства HRANA , в ходе акций протеста погибли по меньшей мере 62 человека, в том числе 14 сотрудников сил безопасности и 48 протестующих, 2300 демонстрантов задержаны.

В пятницу верховный лидер иранской теократии аятолла Али Хаменеи в обращении по телевидению заявил, что участники протестов всего лишь пытаются угодить президенту США Дональду Трампу.

«Кучка вандалов из Тегерана и других мест вышла на улицы и разрушает здания в своей собственной стране для того лишь, чтобы угодить президенту США, — заявил Хаменеи. — Неопытные и безответственные люди верят ему и действуют в соответствии с его пожеланиями. Они поджигают мусорные баки, чтобы угодить ему».

«Пусть всякий знает, — продолжил верховный лидер Ирана, — что Исламская республика установлена благодаря крови, пролитой несколькими сотнями тысяч благородных людей, и она не отступит перед теми, кто отвергает ее».

Посол Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) Амир Саид Иравани также обвинил Вашингтон и власти Израиля в «дестабилизирующих действиях» и «превращении мирных протестов в насильственные акты вандализма», сообщает агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп накануне еще раз заявил, что США готовы ударить — Трамп не пояснил, как именно — по властям Ирана.

«Я сказал им, что если они начнут убивать людей, что они обычно делают во время этих бунтов, а у них бывает много бунтов, если они начнут это делать, но мы очень сильно по ним ударим», — сказал Трамп в четверг в радиоинтервью.

На прошлых выходных Трамп уже обещал прийти на помощь протестующим в Иране, если власти начнут их убивать.

Тем временем вмешаться в события в Иране Трампа призвал Реза Пехлеви, живущий в США сын свергнутого в 1979 году шаха Ирана.

«Господин президент, призываю вас срочно обратить внимание, поддержать и действовать», — написал Пехлеви в пятницу в сети X.

«Я призвал людей выйти на улицы и биться за свободу, и просто своей массой подавить силовые структуры. — продолжил Пехлеви. — Через час люди снова выйдут на улицы. Я прошу вас помочь».

Протесты в Иране, начавшиеся 28 декабря на главном базаре Тегерана, продолжаются уже 13-й день. Первоначально к акциям присоединились владельцы магазинов и студенты, выражавшие недовольство действиями властей на фоне резкого падения курса национальной валюты и стремительного роста цен. Вскоре после начала протестов глава ЦБ Ирана Мохаммад Фарзин подал в отставку. Вскоре к демонстрациям протеста присоединились представители других сегментов общества. Экономические лозунги быстро превратились в политические.

В последний раз волнения сравнимого масштаба были в Иране три года назад, после смерти Махсы Амини — девушки, задержанной полицией нравов. Тогда Иран захлестнула самая большая волна протестов со времен исламской революции 1979 года.