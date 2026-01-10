Редкий парад планет смогут увидеть жители Земли 22 января

CentralAsia (CA) - Полный парад из всех трёх ближайших к Земле планет – Меркурия, Венеры и Марса – максимально сблизятся с Солнцем к 22 января, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«К 22 января три планеты и Солнце выстроятся в финальную симметричную конфигурацию, образующую на небе почти правильный ромб, или, если угодно, крест, с размером стороны в 2-3 градуса, после чего парад начнёт рассыпаться», – говорится в сообщении.

Первой, ещё до конца января, от Солнца отойдёт Меркурий. В течение февраля удалятся сначала Венера, а затем и Марс.

«Следующее, гораздо более широкое (в пределах 10 градусов) схождение всех трёх планет вблизи Солнца случится после этого только в сентябре 2038 года», – сообщили учёные.

Так что событие 22 января является уникальным как минимум в этом столетии, подчеркнули астрономы.