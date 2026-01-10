США захватили еще один танкер, предположительно связанный с «теневым флотом» России

CentralAsia (CA) - США в пятницу, 9 января, захватили еще один нефтяной танкер, предположительно связанный с «теневым флотом» России . Судно Olina было перехвачено в Карибском море недалеко от Тринидада, после чего на него высадились сотрудники Береговой охраны. Операция прошла без происшествий, сообщило Южное командование Вооруженных сил США.

«Сегодня утром наши совместные межведомственные силы вновь направили четкий сигнал - для преступников не существует безопасного убежища. В ходе операции, проведенной на рассвете, морские пехотинцы и моряки объединенной оперативной группы «Южное копье» (Southern Spear) при поддержке министерства внутренней безопасности США вышли с борта авианосца USS Gerald R. Ford и без инцидентов задержали моторный танкер Olina в Карибском море», - сообщается в посте Южного командования в соцсети Х.

В сообщении отмечается, что «подобные задержания обеспечиваются всей мощью амфибийной ударной группы ВМС США, включая готовые к немедленному применению и обладающие высокой ударной мощью корабли USS Iwo Jima, USS San Antonio и USS Fort Lauderdale». «Операция «Южное Копье» министерства обороны США остается неизменной в своей миссии по защите страны путем пресечения незаконной деятельности и восстановления безопасности в Западном полушарии», - подчеркивается в посте.

Издание The Bell пишет, что регистрационный номер танкера Olina совпадает с номером танкера Minerva M, который в январе 2025 года подпал под санкции США как часть «теневого флота», используемого для перевозки российской нефти в обход западных ограничений.

По данным агентства Reuters, Olina ходит под флагом Восточного Тимора. В последний раз судно передавало данные о своем местоположении 52 дня назад, в середине ноября, находясь недалеко от побережья Венесуэлы. Информацию о перемещениях танкера Reuters приводит со ссылкой на данные британской компании по управлению морскими рисками Vanguard.

Захват Olina стал пятым случаем перехвата судна США в рамках операции преследования танкеров, участвующих в экспорте нефти из Венесуэлы. По оценке американских властей, на суда «теневого флота» приходится около 70 процентов экспорта нефти Венесуэлы.

Ранее США также захватили в Атлантическом океане танкер Bella 1, принадлежащий российской компании. Судно более двух недель уходило от преследования американских военных, его сопровождали российские военно-морские силы.

Россия назвала задержание этого танкера незаконной силовой акцией.