​Токаев вновь встретится с Трампом в ближайшее время, - новый посол США

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ближайшее время снова встретится с президентом США Дональдом Трампом. Об этом во время церемонии вручения верительных грамот заявила новый посол США Джули Стаффт, сообщает «Казинформ».

«США стали первой страной, признавшей независимость Казахстана, и сегодня наше партнерство стало прочным, как никогда ранее. Сейчас наши отношения находятся на самом высоком уровне за всю их историю», — сказала Стаффт.

Она напомнила, что взаимодействие США и Казахстана ведется во многих направлениях: от культуры, до торгово-экономических отношений.

«Президенты Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп поддерживают очень тесные отношения и регулярно общаются. Президент Токаев посетил с визитом Вашингтон в ноябре, недавно вновь беседовал с президентом Трампом, и в предстоящий период снова посетит Соединенные Штаты. Мы искренне рассчитываем, что эти отношения будут и далее динамично развиваться», — добавила посол.

Во время принятия верительной грамоты от посла Болгарии Георги Воденски президент Казахстана отметил, что страна заинтересована в углублении двусторонних отношений.

«Мы будем делать все возможное, чтобы расширить масштабы нашего сотрудничества как в политической сфере, так и в экономике», – сказал Токаев.

