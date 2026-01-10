В России планируют штрафовать мигрантов за уклонение от медосмотра

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Россия планирует привлекать к ответственности трудовых мигрантов, уклоняющихся от обязательного медицинского осмотра. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Срок прохождения медицинского осмотра для иностранцев, прибывших в Россию на срок более трех месяцев, будет сокращен с 90 до 30 дней. Результаты осмотров медицинские учреждения обязаны предоставлять в МВД России, а при выявлении инфекционных заболеваний — в Роспотребнадзор. Меры направлены на оперативную депортацию мигрантов в случае выявления нарушений.

За уклонение от прохождения медицинского осмотра планируется ввести административную ответственность: штраф и возможное выдворение из страны по решению суда.

Подделка документов о состоянии здоровья мигрантов будет считаться уголовным преступлением.

«Эти меры направлены на усиление контроля за мигрантами и повышение общественной безопасности», — подчеркнул Вячеслав Володин.