В Вене 12-15 января пройдут Дни тюркоязычного кино
- Азия и мир, общество
- 10:28, 11 января 2026
- Просмотров: 1986
CentralAsia (CA) - В Вене с 12 по 15 января состоится Тюркская неделя, в рамках которой пройдут Дни тюркоязычного кино. Об этом сообщил генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев.
Мероприятие объединит государства-члены Организации тюркских государств (ОТГ), базирующиеся в австрийской столице международные организации, дипломатические миссии и представителей тюркской диаспоры.
Вторая Неделя тюркской культуры проводится после успешного первого мероприятия, состоявшегося в прошлом году в Женеве, и направлена на укрепление культурных связей и расширение международного взаимодействия тюркских государств.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.