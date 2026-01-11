В Вене 12-15 января пройдут Дни тюркоязычного кино

CentralAsia (CA) - В Вене с 12 по 15 января состоится Тюркская неделя, в рамках которой пройдут Дни тюркоязычного кино. Об этом сообщил генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Мероприятие объединит государства-члены Организации тюркских государств (ОТГ), базирующиеся в австрийской столице международные организации, дипломатические миссии и представителей тюркской диаспоры.

Вторая Неделя тюркской культуры проводится после успешного первого мероприятия, состоявшегося в прошлом году в Женеве, и направлена на укрепление культурных связей и расширение международного взаимодействия тюркских государств.