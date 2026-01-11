Time: число погибших во время протестов в Иране превысило 200 человек

CentralAsia (CA) - При стрельбе по протестующим в центре Тегерана погибли 217 человек. Об этом пишет Time со ссылкой врача одной из иранских клиник.

По словам собеседника журнала, тела погибших находились в шести больницах города. Причиной смерти большинства из них стали пулевые ранения. Источник Time утверждает, что 9 января трупы вывезли из медучреждений.

Иранские источники передают другую статистику по числу жертв протестов. По подсчетам правозащитной организации HRANA, почти за две недели в Иране погибли по меньшей мере 65 человек, включая 50 участников акций протеста и 14 сотрудников силовых ведомств.

В Time уточнили, что не могут проверить достоверность цифр, приведенных HRANA. Вместе с тем, отметили в журнале, организация учитывает лишь тех погибших, чья личность установлена.

Агентство Tasnim со ссылкой на данные властей страны сообщает, что число сотрудников правоохранительных органов, убитых протестующими во время беспорядков в Иране, увеличилось до 15.

В агентстве уточнили, что шесть сотрудников службы безопасности погибли в провинции Фарс, еще 120 полицейских пострадали. В провинции Кум, утверждает Tasnim, двое сотрудников полиции скончались от 40 ножевых ранений, нанесенных мятежниками. Семь представителей силовых структур стали жертвами демонстрантов в городе Мешхед на северо-востоке Ирана.

Президент США Дональд Трамп уже дважды предупреждал иранские власти, что нанесет «очень сильный удар» по территории страны в случае убийства протестующих.

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Участники акций в десятках городов выступают за изменение политического строя и приход к власти наследника шаха — принца Резы Пехлеви. По версии Тегерана, волну протестов организовали Израиль и США.