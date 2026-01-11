В Казахстане более 2 тыс. человек освободили по амнистии

CentralAsia (KZ) - Более 2 тыс. человек освободили из учреждений уголовно-исполнительной системы в Казахстане по амнистии к 30-летию Конституции. Об этом сообщила пресс-служба Комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) МВД республики. Более чем 11 тыс. людям сократили сроки лишения свободы.

Всего судьи рассмотрели почти 16 тыс. представлений, сообщили в КУИС МВД. В ведомстве также рассмотрели материалы осужденных, состоящих на учетах служб пробации. После этого было освобождено почти 2,9 тыс. человек, еще примерно 7,6 тыс. осужденным сократили сроки.

В КУИС МВД отметили, что под амнистию попали в первую очередь социально уязвимые категории граждан: женщины с детьми, пожилые люди, беременные, несовершеннолетние и граждане с инвалидностью. В ведомстве сообщили, что все освобожденные поставлены на индивидуальные учеты в полиции и находятся под наблюдением служб пробации.

Освободили только тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести. Согласно закону, под амнистию не попали осужденные за тяжкие насильственные, террористические и коррупционные преступления.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан» летом 2025 года. Главная его цель — изменение уголовной политики на основании принципа гуманизма, приуроченное к юбилею Конституции. В правительстве надеются, что закон поможет снизить количество заключенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

