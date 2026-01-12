Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и деньги из Венесуэлы. Президент Кубы заявил о готовности противостоять США

CentralAsia (CA) - Куба больше не будет получать из Венесуэлы нефть и деньги, за счет которых она жила «на протяжении многих лет», заявил Дональд Трамп.

По его словам, взамен Куба предоставляла ««службы безопасности» последним двум венесуэльским диктаторам — но больше этого нет». Трамп добавил, что Венесуэле «больше не нужна защита со стороны бандитов и вымогателей, которые держали ее в заложниках столько лет», потому что теперь страну будет защищать американская армия.

«Нефть и деньги на Кубу больше поступать не будут — ноль! Я настоятельно советую им заключить сделку, пока не слишком поздно», — написал Трамп в Truth Social.

В кубинском МИД ответили, что Куба «не получает и никогда не получала денежной или материальной компенсации за услуги безопасности, предоставляемые какой-либо стране». «В отличие от США, у нас нет правительства, занимающегося наемничеством, шантажом или военным принуждением других государств», — написал министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья. Он добавил, что «право и справедливость на стороне Кубы», а США «ведут себя как преступный гегемон, который угрожает миру и безопасности не только Кубы и этого полушария, но и всего мира».

Президент республики Мигель Диас-Канель заявил, что Куба подвергается агрессии со стороны США на протяжении 66 лет.

«Куба — свободная, независимая и суверенная страна. Никто нам не диктует, что делать. Куба ни на кого не нападает, а уже 66 лет подвергается нападению со стороны США. И Куба готовится защищать родину до последней капли крови»,— написал Мигель Диас-Канель в соцсети Х.

После захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес в начале января Трамп также пригрозил Кубе, которая, по его словам, «находится в очень плачевном состоянии», и Колумбии — ее президента он обвинил в производстве кокаина. Спустя еще несколько дней Трамп повторил, что «Куба висит на волоске» и находится «в большой беде». Власти Кубы после свержения Мадуро заявили, что во время операции США в Каракасе погибли 32 кубинца, которые были служащими вооруженных и разведывательных сил.