Великобритания объявила о разработке ракеты для Украины дальностью более 500 км
CentralAsia (CA) -  Великобритания объявила конкурс на разработку новой баллистической ракеты наземного базирования для Украины. Ракета Nightfall будет нести боеголовку массой 200 кг, дальность полета составит более 500 км. Об этом сообщило Минобороны королевства.

Ожидаемые объемы производства — 10 ракет в месяц. Стоимость составит до 800 тыс. фунтов стерлингов ($1,1 млн) за ракету. «Мы полны решимости предоставить украинцам передовое оружие для оказания сопротивления (армии России.— "Ъ")»,— заявил министр обороны Британии Джон Хили.

Минобороны Британии заключит контракт с тремя промышленными группами на сумму 9 млн фунтов стерлингов ($12,1 млн) на разработку ракеты. Первые образцы должны быть поставлены для испытательных пусков в течение года. Крайний срок для подачи заявок на участие — 9 февраля. Заключение контрактов ожидается в марте.

