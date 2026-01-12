Рекламные щиты, не соответствующие требованиям, будут демонтированы

CentralAsia (MNG) - По всей столице установлено 496 разрешенных наружных рекламных щитов и конструкций, а также 250, размещенных без разрешений.

По данным администрации губернатора Улан-Батора, принудительный демонтаж рекламных конструкций и билбордов, не соответствующих стандартам, начнется в следующем месяце. К ним относятся конструкции, которые визуально непривлекательны, представляют угрозу общественной безопасности, загораживают обзор, блокируют камеры видеонаблюдения или незаконно размещены в запрещенных местах без разрешения.

