Сайханжаргал Отгонбаяр завоевал серебро на Кубке мира по ледолазанию

CentralAsia (MNG) - В Чхонсоне, Республика Корея, состоялись первые соревнования нового сезона Кубка мира по ледолазанию 2026 года, организованные Международной федерацией альпинизма и скалолазания (UIAA), где монгольская спортсменка Сайханджаргал Отгонжаргал завоевала серебряную медаль.

В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов из 18 стран. Монголию представляли восемь спортсменов: международные мастера Сэлэнгэ Нямдоо, Хэрлэн Нямдоо, Сайханджаргал Отгонжаргал, Мандахбаяр Чулуунбаатар, а также мастера спорта Зоригтбаатар Азжаргал, Отгонхуу Д., Дөлгөөн Э. и Амина Джанбота.

В скоростной дисциплине альпинист Сайханжаргал завоевал серебряную медаль со временем 19,90 секунды, обеспечив монгольской команде первую медаль в серии Кубка мира в этом сезоне. В этом же соревновании альпинист Отгонхуу занял 6-е место, Хэрлэн — 15-е, Зоригтбаатар — 17-е, а Дөлгөөн — 32-е. Среди женщин Сэлэнгэ заняла 4-е место, а Амина — 11-е. Мандахбаяр выбыла из-за технической ошибки.

В дисциплине "бег на длинные дистанции" спортсменка Сэлэнгэ заняла 36-е место среди женщин, а Мандахбаяр также занял 36-е место среди мужчин, завершив первое выступление монгольской команды на Кубке мира.

