экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монгольские спортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате Азии по смешанным боевым искусствам

CentralAsia (MNG) -  Монгольские спортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате Азии по смешанным боевым искусствам среди взрослых, проходившем в городе Лучжоу, провинция Сычуань, Китай.

На турнире, в котором приняли участие спортсмены из более чем 30 стран Азии, Мөнгөншагай Энхболд завоевал серебряную медаль в весовой категории до 96 кг, а Унэнхуу Энхжин – серебро в категории до 120 кг. В прошлом году Мөнгөншагай завоевал золотую медаль в Камбодже, где в его честь был исполнен монгольский национальный гимн. Хотя в этом году он снова вышел в финал, ему досталось серебро, и он стал двукратным призёром чемпионата Азии.

В женской категории до 49 кг Энхжин Нарантөр завоевала бронзовую медаль, а Адъяа Алтангэрэл (65 кг), Пурэвбаатар Бат-Өлзий (77 кг) и Дашням А. (85 кг) получили бронзовые медали в мужских категориях, подняв монгольский национальный флаг в небе над Лучжоу. Монголия отправила на этот континентальный чемпионат 14 спортсменов, шесть из которых вернулись домой с медалями.

Чемпионат, организованный Азиатской федерацией смешанных боевых искусств, также является отборочным этапом для 20-х Азиатских летних игр в Айти-Нагое в 2026 году и 6-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Эр-Рияде в 2026 году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com