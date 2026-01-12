Монгольские спортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате Азии по смешанным боевым искусствам

CentralAsia (MNG) - Монгольские спортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате Азии по смешанным боевым искусствам среди взрослых, проходившем в городе Лучжоу, провинция Сычуань, Китай.

На турнире, в котором приняли участие спортсмены из более чем 30 стран Азии, Мөнгөншагай Энхболд завоевал серебряную медаль в весовой категории до 96 кг, а Унэнхуу Энхжин – серебро в категории до 120 кг. В прошлом году Мөнгөншагай завоевал золотую медаль в Камбодже, где в его честь был исполнен монгольский национальный гимн. Хотя в этом году он снова вышел в финал, ему досталось серебро, и он стал двукратным призёром чемпионата Азии.

В женской категории до 49 кг Энхжин Нарантөр завоевала бронзовую медаль, а Адъяа Алтангэрэл (65 кг), Пурэвбаатар Бат-Өлзий (77 кг) и Дашням А. (85 кг) получили бронзовые медали в мужских категориях, подняв монгольский национальный флаг в небе над Лучжоу. Монголия отправила на этот континентальный чемпионат 14 спортсменов, шесть из которых вернулись домой с медалями.

Чемпионат, организованный Азиатской федерацией смешанных боевых искусств, также является отборочным этапом для 20-х Азиатских летних игр в Айти-Нагое в 2026 году и 6-х Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Эр-Рияде в 2026 году.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения