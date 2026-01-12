В аймаке Дундговь пройдет зимний фестиваль "С верблюда и солнце ближе"

CentralAsia (MNG) - Под эгидой Президента Монголии Ухнаагийн Хүрэлсуха 24–25 января в сомоне Мандалговь аймака Дундговь состоятся зимний фестиваль и пятая конференция верблюдоводов.

Фестиваль под названием "Тэмээн дээрээс наран ойрхон" ("С верблюда и солнце ближе") проводится с целью популяризации монгольского бактриана, преобразование его потенциала в экономически значимое направление, развитие туристической отрасли через интеграцию видов спорта с участием верблюдов, а также сохранения и распространения культуры разведения верблюдов.

В рамках фестиваля пройдут скачки на верблюдах среди четырёх возрастных категорий, соревнования по стрельбе из лука верхом на верблюде, верблюжье поло, конкурс по сбору косточек верхом на верблюде, заездка верблюда и другие традиционные виды состязаний. Также будут определены самые красивые пары "наездник-верблюд" и лучшие представители породы.

Также пройдет выставка продукции верблюдоводства: молоко, молочные продукты, шерсть, кожаные изделия, а также экспозиция предметов культурного наследия, связанных с культурой разведения монгольских бактрианов.

В рамках конференции запланированы заседания, на которых будут рассмотрены следующие ключевые направления и выработаны рекомендации по ним:

Политика и меры по сохранению и развитию культуры разведения верблюдов;

Влияние изменения климата и процессов опустынивания, а также государственная политика в этой сфере;

Развитие туризма на основе традиций культуры разведения верблюдов.

Организаторами мероприятия выступают Администрация Президента, Администрация аймака Дундговь, Министерство культуры, спорта, туризма и по делам молодёжи, Министерство продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности, Ассоциация культуры разведения верблюдов и верблюжьих скачек, а также Ассоциация верблюжьего поло и туризма.

Напомним, что предыдущий зимний фестиваль проходил в аймаке Дундговь в 2025 году под названием "Верблюд Великого Гоби – 2025".

По данным на 2024 год, поголовье верблюдов в стране составляло 480 тысяч голов, а к концу 2025 год этот показатель увеличился до 501 тысячи.

