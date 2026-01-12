Внедрение трамвая в Улан-Баторе снизит транспортные заторы и улучшит экологию

CentralAsia (MNG) - По данным мэрии Улан-Батора, первая линия будет протяженностью 11 км (от дачного района до площади Сухбаатара, 16 остановок), вторая - 15 км (от Национального архива до площади Сухбаатара, 23 остановки).

В результате реализации проекта автобусные рейсы станут короче, что повысит оперативность обслуживания пассажиров, а средняя скорость движения транспортных средств увеличится.

Планируется, что трамвай будет ходить с интервалом 5 минут; время в пути от Национального архива до площади Сухбаатара составит 37 минут, от остановки Зунжин в дачном районе до площади Сухбаатара - 29 минут.

Кроме того, создание надёжной и устойчивой сети общественного транспорта позволит существенно снизить заторы в центре города и сократить время, которое горожане тратят на ежедневные поездки. Внедрение экологически чистых и энергоэффективных решений в Улан-Баторе будет способствовать уменьшению негативного воздействия загрязнения воздуха и уровня шума.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения