На долю Китая приходится более 80% внешней торговли Монголии

CentralAsia (MNG) -

В Национальной торгово-промышленной палате Монголии 10 января состоялось совместное заседание за круглым столом с участием представителей государственных органов и предприятий с китайскими инвестициями.

Основной целью мероприятия стало укрепление взаимодействия между государственными структурами и предприятиями, функционирующими при участии китайского капитала.

Президент Национальной торгово-промышленной палаты (НТПП) Б. Лхагважав отметил, что объём товарооборота между Монголией и Китаем в настоящее время достиг 16,5 миллиардов долларов США, что составляет около 80% от общего объёма внешней торговли страны. За последние десять лет этот показатель вырос с 1 миллиарда до 16 миллиардов долларов, что свидетельствует о плодотворном характере двустороннего сотрудничества.

Он также подчеркнул, что мероприятие стало площадкой для обмена мнениями между государственными органами и китайскими компаниями по ключевым направлениям экономики - горнодобывающей промышленности, строительству, сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Особое внимание было уделено таким вопросам, как разногласия в расчётах и исчислении налога на использование минеральных ресурсов, которые остаются предметом обсуждения на протяжении ряда лет. Данные проблемы не только усложняют привлечение иностранных инвестиций, но и негативно сказываются на финансовом состоянии отечественных предприятий.

Б. Лхагважав также обратил внимание на существующие ограничения в сфере трудового законодательства, которые затрудняют привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов. Он добавил, что на предстоящей весенней сессии Великого Государственного Хурала будет рассмотрен ряд пакетов законодательных инициатив, направленных на совершенствование инвестиционного климата и улучшение условий ведения бизнеса в стране.

По его словам, более тысячи китайских компаний в настоящее время осуществляют свою деятельность в Монголии. Современная международная обстановка ещё раз подтверждает важность установления активных и доверительных деловых отношений с соседними государствами.

Советник экономического и торгового отдела Посольства Китая в Монголии Лю Цзиньчжи подчеркнул, что горнодобывающий сектор играет ключевую роль в экономическом сотрудничестве между Китаем и Монголией. Рост торговли и инвестиций в этой области наглядно свидетельствует о динамике развития двусторонних связей.

Экономическое взаимодействие между двумя странами демонстрирует реальные достижения не только в горнодобывающей промышленности, но и в других сферах, включая сельское хозяйство. По его словам, крайне важно, чтобы правительства обеих стран усиливали политическую координацию и активно развивали межправительственные отношения и сотрудничество.

Помимо укрепления межправительственного взаимодействия, Монголии следует стремиться к повышению прозрачности и стабильности налоговой системы, совершенствованию правовой базы в сфере трудовых отношений и охраны труда, а также к улучшению инвестиционного и делового климата в целом.

Если указанные меры будут реализованы, объем двусторонней торговли будет продолжать расти, а экономическое сотрудничество - расширяться.

Директор компании «Мэргэн тур» Т.Энхтур отметил: “Мы придаем большое значение подписанию Меморандума о сотрудничестве между Торгово-промышленными палатами Китая и Монголии, состоявшемуся сегодня. Уверены, что данный документ окажет реальную поддержку предприятиям обеих стран.

В настоящее время монгольская экономика остаётся чрезмерно зависимой от экспорта продукции горнодобывающей промышленности. Вместе с тем, за пределами этого сектора существует значительный потенциал для экспорта сельскохозяйственного сырья и переработанной продукции. Мы надеемся, что совместными усилиями нашей компании и Торгово-промышленной палаты Китая удастся оказать действенную поддержку развитию этих направлений.

Первоочередной задачей является диверсификация экспорта и обеспечение стабильных поставок сырья и продукции животноводства на китайский рынок. Это важно не только с точки зрения бизнеса, но и для повышения доходов скотоводов и устойчивого развития сельской экономики.

Наша компания также занимается производством и экспортом продукции легкой промышленности, в частности, мелких кожаных изделий. Однако при выходе на зарубежные рынки мы сталкиваемся с определёнными трудностями и административными барьерами. Среди них - высокие импортные таможенные пошлины со стороны Китая. В то время как наши таможенные пошлины составляют в среднем 5%, в Китае они достигают 17%. Мы намерены изучить возможность снижения данных ставок и рассмотреть соответствующие инициативы", – подчеркнул Т.Энхтур.

В мероприятии приняли участие представители 230 монгольских и 60 китайских компаний, которые провели содержательные консультации по вопросам сотрудничества и установления деловых партнёрств.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения