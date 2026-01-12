Штрафы за несоблюдение требований службы «102 полиции» будут выплачены 20 января

CentralAsia (MNG) - Центр управления дорожным движением Улан-Батора объявил, что граждане, сообщившие о нарушениях через приложение «102 Полиция», получат поощрительные выплаты в виде штрафов с 20 января 2026 года.

В соответствии с Постановлением № 24/34 Хурала представителей граждан столицы, с 1 ноября 2025 года вступили в силу положения о предоставлении поощрительных выплат гражданам, подающим заявления о нарушениях.

Статья 34 Закона о предотвращении преступности предусматривает, что граждане и юридические лица, активно участвующие в мероприятиях по предотвращению преступности и правонарушений, могут получать поощрительные выплаты в размере до 20 процентов.

Инструкции по регистрации личного банковского счета (ИБАН) для получения поощрительной выплаты предоставляются.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения