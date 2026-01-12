Продажа мяса по программе резервирования начнется в 410 точках 20 января

CentralAsia (MNG) - Подготовка к продаже резервного мяса завершена на 95 процентов. Начиная с 20 января 2026 года, резервное мясо будет продаваться в 410 точках по всей столице.

По данным администрации Улан-Батора, говядина будет продаваться по цене 15 000 тугриков за килограмм, а баранина — по 13 000 тугриков за килограмм. В этом году подготовлено в общей сложности 5000 тонн резервного мяса, из которых 40 процентов — говядина и 60 процентов — баранина. Расширенная продажа резервного мяса будет организована с 7 по 17 февраля в 18 точках столицы в преддверии монгольского Нового года по лунному календарю. Регулярно проводятся проверки качества и безопасности, в январе были проведены две плановые и две внеплановые проверки.

Для удовлетворения весеннего спроса на мясо со стороны населения столицы, Департамент управления города Улан-Батора ежегодно готовит резервное мясо. В рамках этой программы с июня прошлого года отбирались предприятия для поставок резервного мяса. Из 15 компаний, участвовавших в процессе отбора, девять были выбраны и в настоящее время занимаются подготовкой резервного мяса.

