Узбекские чиновники объяснили рост цен на пропан увеличением доли импортного газа на бирже

CentralAsia (UZ) - Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана объяснил резкий рост цен на сжиженный газ на биржевых торгах тем, что заметно сократилась доля продукции, произведенной в республике. Местный пропан, как уточнили чиновники, направили населению и объектам социальной сферы, говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники комитета отреагировали на изменения стоимости пропана на внутреннем рынке. Согласно биржевым сводкам, 8 января текущего года сжиженный газ торговался по цене 9,27 млн сумов ($766) за тонну, подорожав почти на 30% менее чем за месяц.

Как отметили в ведомстве, в прошлом году через биржу было реализовано 358 тысяч тонн сжиженного газа. Причем 61% приходился на местную продукцию, 39% — на импортную. Но, начиная с августа, доля узбекского пропана начала сокращаться. В декабре она не превышала 35%, а в первые дни 2026 года упала до 10%. Основная причина — передача произведенного в стране газа населению и социальным объектам, подчеркивают чиновники.

Уточняется, что стартовая стоимость узбекского пропана в прошлом году не превышала 7 млн сумов ($578) за тонну, импортного — 8 млн ($661). Этого удалось добиться за счет установления потолка цен (показатель не должен превышать 20% от стартовой цены лота) и уменьшения лимита покупки за одну торговую сессию — с 10 тонн до 5 тонн.

Но в последние месяцы средняя цена на бирже формируется за счет увеличения доли импортного газа и роста спроса на внутреннем рынке. Именно поэтому тонна пропана стоит выше 9 млн сумов ($744).

В связи с этим комитет по развитию конкуренции принимает оперативные меры для стабилизации цен. В частности, установлен регулярный мониторинг стоимости пропана на автозаправочных станциях. К слову, как добавляют работники ведомства, сегодня в Узбекистане число автомобилей, использующих в качестве топлива сжиженный газ, составляет 11%. На нужды владельцев таких транспортных средств уходит до 5% от общего объема продаж пропана.

Вместе с тем антимонопольный орган призвал активистов и блогеров не распространять в социальных сетях информацию о повышении цен или иные сведения, которые могут привести к росту стоимости газа на внутреннем рынке.

Комитет также пообещал позднее предоставить данные о конкретных мерах, направленных на стабилизацию стоимости сжиженного газа на бирже.

На фоне изменения биржевых котировок сообщалось и об увеличении цен на пропан на автозаправках. Так, в начале текущего года показатель вырос с 6200 сумов ($0,51) до 7000 сумов ($0,58) за литр.