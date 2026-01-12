Более 2,8 млн случаев ОРВИ зарегистрировано в Казахстане с начала эпидсезона

CentralAsia (KZ) - С начала эпидемиологического сезона (с 1 сентября 2025 года) в Казахстане зарегистрировано 2 871 266 случаев ОРВИ, сообщил комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

«В сравнении с аналогичным периодом прошлого эпидемического сезона наблюдается снижение на 6%. За последнюю неделю зарегистрировано 54 141 случай ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость снижена на 13%», - отметили в ведомстве.

Также с начала эпидсезона зарегистрировано 2 865 случаев лабораторно подтвержденного гриппа.

А привито от гриппа 2 272 739 человек, или 11,13% населения.

