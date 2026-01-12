Сильные морозы до -38 градусов ожидаются в Казахстане на этой неделе

CentralAsia (KZ) - С 13 по 15 января под влиянием холодного антициклона в Казахстане ожидается существенное понижение температуры воздуха сначала на севере, а затем и на остальной части страны, сообщает «Казгидромет».

Так, 14 января в северных, 15 января в восточных регионах похолодает до -30-38 градусов.

Быстрое смещение антициклона также обусловит и усиление ветра, в северной половине страны в отдельных районах порывы будут достигать 28 м/с.

