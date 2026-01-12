экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сильные морозы до -38 градусов ожидаются в Казахстане на этой неделе
// Turmush

CentralAsia (KZ) -  С 13 по 15 января под влиянием холодного антициклона в Казахстане ожидается существенное понижение температуры воздуха сначала на севере, а затем и на остальной части страны, сообщает «Казгидромет».

Так, 14 января в северных, 15 января в восточных регионах похолодает до -30-38 градусов.

Быстрое смещение антициклона также обусловит и усиление ветра, в северной половине страны в отдельных районах порывы будут достигать 28 м/с.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com