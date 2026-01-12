Эмомали Рахмон провёл кадровые перестановки в судебной системе и в МИД Таджикистана

- Таджикистан, политика
- 16:01, 12 января 2026
CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 12 января произвёл кадровые изменения в судебной системе, МИД и ряде других госорганов.
В частности, глава государства внёс в парламент предложения об отзыве Мухаммадджалолиддина Кенджазода и Сафарбека Гуломзода с должностей судей Верховного суда в связи с истечением срока их полномочий, сообщает пресс-служба президента.
Однако одновременно было предложено повторно избрать их судьями, а также назначить Махинабону Сафарзода и Икрома Рахмонзода судьями Верховного суда Таджикистана.
Одил Нурализода также предложен на должность судьи Высшего экономического суда страны.
Указами главы государства назначены председатели судов в столичных районах Сино и Шохмансур, а также в районах Мургаб, Шахристон, Вахш, Рашт, Ховалинг, Рудаки и в Нуреке.
Также назначены новые заместители председателей судов в Хатлонской и Согдийской областях, в Душанбе и других городах и районах.
Назначения также состоялись и в МИД Таджикистана.
Так, у министра иностранных дел РТ Сироджиддина Мухриддина появились три новых заместителя:
Идибек Каландар (ранее был освобождён от должности посла Таджикистана в Вене);
Нигина Ализода (до этого занимала должность первого заместителя министра юстиции);
Санои Бойзода (ранее работал в Государственном комитете по инвестициям).
Как сообщили «Азия-Плюс» в МИД, эти три должности оставались вакантными после недавних кадровых изменений. Однако там не уточнили, вместо кого они были назначены.
Также президент провел перестановки в Национальном центре законодательства, Агентстве по надзору в сфере образования и науки, Торгово-промышленной палате и др.