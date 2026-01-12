В Памирских горах Таджикистана нашли ледник, который растёт

- Таджикистан, общество
- 16:23, 12 января 2026
CentralAsia (TJ) - На Памире ученые нашли ледник, который растёт, пока остальные тают — редкую природную аномалию, идущую наперекор глобальному потеплению.
Международная группа учёных провела экспедицию на высокогорную ледяную шапку Кон-Чукурбаши в Памирских горах Таджикистана, где обнаружила, что этот ледник на высоте около 5 810 м увеличивался в размерах, хотя большинство ледников на планете сокращаются из-за изменения климата. Об этом сообщает международный научно-популярный журнал Popular Mechanics.
В рамках исследования учёные извлекли из ледяной шапки два керна льда длиной более 100 м каждый. Один образец отправлен в подземное хранилище Ice Memory Foundation в Антарктиде для долгосрочного сохранения климатических данных, второй — в Институт низкотемпературных исследований Университета Хоккайдо в Японии, где профессор Ёсинори Иидзука будет анализировать его, чтобы понять необычную устойчивость этого ледника.
Учёные надеются, что данные из этих кернов, содержащие до 30 000 лет климатической информации, помогут лучше объяснить, почему Кон-Чукурбаши растёт, и что это может значить для будущего других ледников мира.
Ледяная шапка Кон-Чукурбаши расположена в Сарыкольском хребте Памирских гор в восточной части Таджикистана, на территории Горно-Бадахшанской автономной области, недалеко от государственной границы с Китаем.
Ледяной покров сформирован на склонах одноимённой вершины Кон-Чукурбаши высотой 5 811 метров над уровнем моря.
Район представляет собой высокое плато с отдельными горными массивами, суровым континентальным климатом и минимальным присутствием человека. Из-за удалённости и экстремальных условий доступ к ледяной шапке возможен в основном только для научных экспедиций.