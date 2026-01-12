экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На Солнце произошла сильная вспышка

CentralAsia (CA) -  На скрытой от Земли стороне Солнца второй раз за несколько дней зафиксировали сильную вспышку, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

На снимках с коронографов запечатлено разлетающееся в разные стороны вещество. Рост излучения начался около полуночи по мск и в половине четвертого утра достиг уровня M3.3.

«Это первая вспышка M-класса в 2026 году и, соответственно, на данный момент самое сильное солнечное событие наступившего года», — отметили ученые.

Астрономы добавили, что излучение вспышек, которые происходят на обратной стороне Солнца, не доходит до Земли, однако в этот раз источник находился непосредственно за горизонтом, что и позволило зафиксировать его. Ученые уточнили, что не могут измерить мощность события, однако она, по их словам, значительно выше заявленной.

До этого крупный взрыв на обратной стороне Солнца зафиксировали днем 8 января. Тогда астрономы сообщили, что за две недели до этого, когда скрытая сторона Солнца была обращена к Земле, на ней отмечали лишь несколько активных областей среднего размера

После второй вспышки ученые отметили, что на обратной стороне находится крупный центр активности, который произвел 2 вспышки, предположительно относящиеся к высшему X-классу. Астрономы добавили, что в течение двух суток данная область Солнца станет видна с Земли и тогда они смогут изучить ее.

