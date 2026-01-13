экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Генсек ОТГ: Тюркская неделя в Вене демонстрирует общее наследие тюркского мира

CentralAsia (CA) -  В Вене 12 января официально стартовала Тюркская неделя. Открытие прошло в штаб-квартире ООН, где была представлена фотовыставка «Тюркский мир на Шёлковом пути».

На церемонии открытия выступил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

«Для меня большая честь открыть Тюркскую неделю в Вене — инициативу ОТГ, демонстрирующую богатое наследие, общие ценности и устремлённое в будущее видение тюркского мира», - сказал он.

 

 

