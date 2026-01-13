Генсек ОТГ обсудил с главой МАГАТЭ вопросы мирного атома
CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев провёл встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси.
В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по вопросам мирного использования ядерной энергии, ядерной безопасности, технического сотрудничества и наращивания потенциала. Была подчёркнута важность ответственного, основанного на научных принципах международного взаимодействия.
Как отметил Омуралиев, диалог со специализированными международными организациями играет важную роль в обеспечении устойчивого развития.
