Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, сотрудничающих с Ираном
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин для стран, ведущих бизнес с Ираном.

«С сегодняшнего дня любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить пошлину в размере 25% со всех деловых операций, осуществляемых с США»,— написал Трамп в соцсети Truth Social.

По информации Bloomberg, главные торговые партнеры Ирана — Индия, Турция и Китай.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Дональд Трамп рассматривает любые действия против Ирана из-за жесткого подавления протестов, в том числе и авиаудары, но «первым вариантом» считает дипломатию.

Протесты в Иране начались после забастовки предпринимателей в Тегеране 28 декабря из-за девальвации национальной валюты и роста цен. По данным правозащитной организации HRA погибли как минимум 544 человека.

