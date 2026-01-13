Госдеп США аннулировал более 100 тысяч виз в 2025 году

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Госдепартамент США заявил в понедельник, что с момента вступления Дональда Трампа в должность президента 20 января 2025 года аннулировано более 100 тыс. виз, сообщает Reuters.

«Государственный департамент аннулировал более 100 000 виз, в том числе около 8 000 студенческих виз и 2 500 специализированных виз для лиц, имевших контакты с правоохранительными органами США в связи с преступной деятельностью. Мы продолжим депортировать этих бандитов, чтобы обеспечить безопасность Америки», - говорится в сообщении департамента в соцсети X.

Как сообщает Newsweek, показатель стал рекордным за последние годы. Это число более чем вдвое превышает количество виз, аннулированных при экс-президенте США Джо Байдене в 2024 году (40 тыс. виз).

По словам заместителя пресс-секретаря Госдепартамента Томми Пиготта, четырьмя основными причинами являются превышение срока пребывания в стране, вождение в нетрезвом виде, нападение и кража. Также представители администрации Трампа заявили, что обладатели студенческих виз и законные постоянные жители с «грин-картами» подлежат депортации за поддержку палестинцев и критику действий Израиля в войне в Газе, назвав их действия угрозой внешней политике США и обвинив в поддержке ХАМАС.

Масштабные меры по ужесточению иммиграционного законодательства после возвращения Трампа в Белый дом в прошлом году привели к тому, что было депортировано беспрецедентное количество мигрантов, в том числе и тех, кто имел действительные визы. Администрация Трампа также приняла более строгую политику в отношении выдачи виз, ужесточив проверку через социальные сети и расширив процедуры отбора. Госдепартамент также издал директивы, предписывающие американским дипломатам за рубежом проявлять бдительность в отношении любых заявителей, которых Вашингтон может счесть враждебно настроенными по отношению к США и которые имеют историю политической активности.