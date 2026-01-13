Во второй половине недели в Узбекистане похолодает, ожидаются дожди и снег

CentralAsia (UZ) - В первой половине недели по Узбекистану сохранится тёплая и преимущественно сухая погода, лишь в среду в отдельных районах Каракалпакстана пройдёт небольшой дождь, сообщает Узгидромет.

Температура воздуха во вторник и в среду днём будет в пределах +15…+18 градусов, ночью — +1…+6 градусов.

Во второй половине недели ожидается изменение погоды. 15−16 января по стране пройдут осадки (дожди, 16 января — с переходом в снег). Температура воздуха 15 января ночью составит +4…+9 градусов, днём — +10…+15 градусов, 16 января ночью и днём — +1…+6 градусов.

Местами возможен туман. Ветер 7−12 м/с, в отдельных районах с усилением до 15−20 м/с.

В Ташкенте 13−14 января без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днём — +15…+18 градусов.

15 января временами дождь. Температура ночью +6…+8 градусов, днём — +11…+13 градусов.

16 января дождь, возможен переход в снег. Температура ночью и днём +1…+6 градусов.