Во второй половине недели в Узбекистане похолодает, ожидаются дожди и снег

- Узбекистан, погода
- 11:40, 13 января 2026
CentralAsia (UZ) - В первой половине недели по Узбекистану сохранится тёплая и преимущественно сухая погода, лишь в среду в отдельных районах Каракалпакстана пройдёт небольшой дождь, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха во вторник и в среду днём будет в пределах +15…+18 градусов, ночью — +1…+6 градусов.
Во второй половине недели ожидается изменение погоды. 15−16 января по стране пройдут осадки (дожди, 16 января — с переходом в снег). Температура воздуха 15 января ночью составит +4…+9 градусов, днём — +10…+15 градусов, 16 января ночью и днём — +1…+6 градусов.
Местами возможен туман. Ветер 7−12 м/с, в отдельных районах с усилением до 15−20 м/с.
В Ташкенте 13−14 января без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днём — +15…+18 градусов.
15 января временами дождь. Температура ночью +6…+8 градусов, днём — +11…+13 градусов.
16 января дождь, возможен переход в снег. Температура ночью и днём +1…+6 градусов.