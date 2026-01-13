Председатель Группы дружбы Кирова принимает монгольскую делегацию в Национальном собрании

CentralAsia (MNG) - Председательница группы дружбы Болгария-Монголия в 51-м созыве Национального собрания Росица Кирова заявила в понедельник, что приняла в Национальном собрании официальную делегацию из Великого Государственного Хурала Монголии.

Делегацию возглавлял Цэнд Сандаг-Очир, руководитель парламентской группы Монголия-Болгария и председатель Постоянного комитета по структуре государства.

В состав комитета также вошли председатель Постоянного комитета по бюджету Цэрэнпил Даваасурен, занимавший пост министра энергетики Монголии в 2017-2020 годах и министра строительства и городского развития в 2023-2024 годах; председатель Постоянного комитета по этике и парламентским процедурам Баярбаатар Баярмагнай; министр юстиции и внутренних дел Алтангэрэл Оюунсайхан, лидер Демократической партии; и председатель Конфедерации монгольских профсоюзов (КМТП) Эрдэнэбат Сухбаатар, возглавлявший профсоюзы в транспортном и нефтедобывающем секторах в 2007-2013 годах.

В ходе встречи стороны обсудили пути углубления межпарламентского диалога и расширения обмена передовым опытом в работе постоянных комитетов и законодательного процесса.

Кирова проинформировала гостей о структуре и работе Национального собрания.

«Сотрудничество между нашими парламентами не заканчивается протокольными встречами. Это живой процесс взаимного обучения, от того, как мы обсуждаем законы, до уважения к различным точкам зрения. Устойчивые решения рождаются благодаря этому обмену», — сказала Кирова.

В ходе переговоров также обсуждалась энергетическая независимость Болгарии, в том числе решение ключевого вопроса диверсификации источников энергии и меры правительства по снижению энергетической зависимости.

Среди других тем были борьба с фейковыми новостями и влиянием социальных сетей, а также сотрудничество с профессиональными организациями для сохранения общественного мира.

Монгольские гости отметили, что парламентская дипломатия служит мостом между институтами и обществами двух стран.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения