JICA подписало в столице Монголии, Улан-Баторе, протокол SATREPS

CentralAsia (MNG) - Подписание протокола обсуждений по проекту научно-технического партнерства в целях устойчивого развития (SATREPS) с Монголией: вклад в восстановление экосистем, разработка платформы для предоставления данных, предотвращающих опустынивание и деградацию пастбищ

8 января Японское агентство международного сотрудничества (JICA) подписало в столице Монголии, Улан-Баторе, протокол обсуждений по проекту «Разработка цифровой сетевой платформы для интегрированного моделирования с целью оценки устойчивости экосистем пастбищ и пустыни Гоби к изменению климата и деятельности человека» в рамках программы научно-технического партнерства в целях устойчивого развития (SATREPS).

Подписи были подписаны директором Департамента научно-технической политики и планирования Министерства экономики и развития Батболдом Мөнхтөром, президентом Монгольской академии наук Содномсамбуу Дэмбэрэлом и старшим представителем представительства JICA в Монголии Токудзи Ёсимурой.

Данный проект является совместной исследовательской инициативой Университета Ямагути и Института математики и цифровых технологий Монгольской академии наук. Он направлен на разработку сенсорных технологий путем интеграции спутниковых данных и данных, полученных на местах в районах пастбищных угодий Монголии, подверженных опустыниванию. Кроме того, проект направлен на разработку методов и механизмов оценки устойчивости экосистем к воздействию человеческой деятельности и изменения климата с целью мониторинга экосистем, расположенных в районах пастбищных угодий.

