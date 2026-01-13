Сомон Замын-Ууд станет городом

Премьер-министр Монголии посетил сомон Замын-Ууд и осмотрел пассажирско-транспортный комплекс на одноименном контрольно-пропускном пункте.

В ходе своего рабочего визита в сомон Замын-Ууд премьер-министр Гомбожавын Занданшатар осмотрел пассажирско-транспортный комплекс на контрольно-пропускном пункте (КПП) Замын-Ууд и процесс грузоперевозок через границу.

С вводом комплекса в эксплуатацию в 2023 году пропускная способность КПП Замын-Ууд увеличилась втрое. До этого ежедневно в страну въезжало 6000–8000 пассажиров, а теперь — 8–12 тысяч.

В своём выступлении премьер Занданшатар подчеркнул, что пока переход на электронную систему не достигнет 100% и зависимость от человеческого фактора не будет полностью устранена, контроль и досмотр должны быть усилены, а риски - сведены к минимуму. Он заявил, что должна соблюдаться стратегия регулярной ротации пограничников и таможенников. Например, в грузовом отделении КПП Замын-Ууд сейчас работает всего пять человек посменно, этого явно недостаточно. Поэтому необходимо обучить и задействовать не менее 15–20 человек.

Более 70% грузооборота Монголии приходится на КПП Замын-Ууд. Население региона растёт с каждым годом, активно ведётся строительство. Несмотря на необходимость превращения КПП в крупный центр торговли и транспортной логистики, премьер-министр выразил обеспокоенность медленными темпами проведения работ и сообщил, что уделит этому вопросу особое внимание.

В целях ускорения реализации проекта он поручил руководству сомона Замын-Ууд завершить все подготовительные работы, необходимые для получения городского статуса, до 1 июня. «Сомон Замын-Ууд обладает огромным потенциалом. Однако из-за дезорганизации использовать его возможности в полной мере невозможно. Поэтому нам необходимо наладить координированную работу, навести порядок и ускорить развитие региона», - заявил премьер.

В сомоне Замын-Ууд проживает около 25 тысяч человек, из которых 5000–8000 - временные жители. Сомон Замын-Ууд не получает субсидий из бюджета, а, наоборот, формирует доходы. В прошлом году в бюджет сомона поступило 18,7 миллиарда тугриков.

