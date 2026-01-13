Монголия готовится к промышленному освоению месторождения Бортээг

CentralAsia (MNG) -
На очередном заседании Кабинета министров создана рабочая группа по подготовке к вводу в экономический оборот месторождения Бортээг, входящего в кластер Таван Толгой, и организацией отбора инвестора.
При реализации проекта предусмотрено:
- прозрачный конкурсный отбор заявок инвесторов;
- формирование цен на уголь по рыночным принципам;
- сохранение основной части прибыли в Монголии;
- приоритетное развитие производства с добавленной стоимостью;
- открытое и публичное проведение всех этапов ввода месторождения в хозяйственный оборот.
В целях первичной оценки заинтересованности инвесторов Правительством принято решение 9 января текущего года объявить открытый международный конкурс предложений.
Реализация проекта позволит увеличить доходы населения от использования природных ресурсов, пополнить Национальный фонд богатства и сформировать финансовые ресурсы для решения социально-экономических задач.
В 2020 г. выполнено технико-экономическое обоснование (ТЭО) месторождения Бортээг, завершена детальная разведка в соответствии со стандартом JORC. Уточнённое ТЭО будет представлено в текущем квартале 2026 г.
Особая лицензионная территория АО Эрдэнэс Тавантолгой включает стратегически важную группу угольных месторождений - Цанхи, Бортолгой, Ончхараат и Бортээг.
