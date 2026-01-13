МИД Ирана вызвал европейских послов из-за слов о протестах

CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел Республики Иран вызвало послов Великобритании, Франции и Германии из-за публичной поддержки антиправительственных протестов в стране их государствами. Об этом в понедельник, 12 января, сообщает государственное информагентство Ирана Tasnim.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом рассматривает несколько «очень жестких» вариантов действий в отношении Ирана на фоне подавления протестов в стране. На вопрос, пересек ли Иран обозначенную ранее «красную линию» - убийства протестующих - Трамп ответил: «Похоже, они начинают это делать».

Европейский парламент запретил иранским дипломатам находиться на своей территории в ответ на подавление антиправительственных протестов в стране. Об этом в понедельник, 12 января, сообщает Politico со ссылкой на письмо председательницы Европарламента Роберты Метсолы.

Запрет распространяется на все здания Европарламента в Брюсселе и Страсбурге, а также на его секретариат в Люксембурге. При входе в Европарламент все граждане Ирана должны будут пройти специальную проверку - и если их имена будут указаны в базе людей, работающих на режим в Тегеране, им откажут в доступе.

«Народ Ирана может и дальше рассчитывать на поддержку и солидарность со стороны этого парламента», - заявила в своем письме к депутатам Европарламента Метсола.

Антиправительственные протесты в Иране продолжаются с 28 декабря 2025 года. Изначально жители страны протестовали против финансового кризиса на фоне девальвации местной валюты, но вскоре экономические требования участников демонстрации сменились на политические.

Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции протеста в Тегеране, а также в городах Малекшахи, Керманшах, Лордеган на западе и юго-западе страны. Власти начали подавлять выступления, однако достоверных данных о происходящем нет - уже несколько суток в Иране полностью отключен интернет.

По данным правозащитников, в ходе протестов погибли более 600 человек.