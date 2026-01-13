Минпром Монголии: страна закрывает все потребности в нефтепродуктах импортом из РФ и КНР

CentralAsia (MNG) - Импорт нефтепродуктов из России и Китая полностью покрывает потребности Монголии. Об этом сообщили в министерстве промышленности и минеральных ресурсов страны по итогам заседания правительства.

"Наша страна полностью покрывает свои потребности в нефтепродуктах за счет импорта. Из него 95% приходится на Россию, оставшаяся доля на Китай. По состоянию на 7 января, с начала года через пять погранпереходов поступило 65 029 тонн топлива. Его импортеры подтвердили свои заказы на закупку в январе 2026 года 287 860 тонн нефтепродуктов. Из них 136 470 тонн бензина АИ-92, 148 090 тонн дизельного топлива и 3 300 тонн бензина АИ-95", - привел данные Минпром.

В министерстве состоялось совещание с импортерами и дистрибьюторами топлива, где им было рекомендовано не повышать цену на бензин марки АИ-92, регулярно заказывать его из России, не прерывать поставки. Участники совещания договорились о совместной работе по созданию единой электронной системы учета запасов и поставок нефтепродуктов и сокращению текущих издержек.

Ранее замминистра промышленности и минеральных ресурсов страны Бэгзсурэнгийн Энхтувшин на фоне беспокойства, выраженного гражданами в соцсетях о возможном повторении топливного дефицита конца 2025 года, сообщил о том, что поставки нефтепродуктов из РФ не сократились. Об обеспечении их стабильности Монголия и Россия договорились во время визита в 2024 году в Улан-Батор Владимира Путина.

Он заверил, что Москва всегда готова помочь Улан-Батору поставками топлива и подчеркнул, что РФ "давно и надежно обеспечивает монгольскую экономику востребованными энергоресурсами". Российско-монгольское соглашение предполагает поставку 1,8-1,9 млн тонн нефтепродуктов и 60 тыс. тонн авиакеросина в год на взаимовыгодной основе.

источник: ТАСС

