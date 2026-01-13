Токаев: ЕАЭС важно активно наращивать сотрудничество с внешними партнерами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Евразийскому экономическому союзу важно и далее наращивать взаимодействие с внешними партнерами, расширяя сотрудничество с другими странами.

"ЕАЭС должен и далее активно наращивать экономическое сотрудничество с внешними партнерами. В 2025 году подписаны соглашения о зоне свободной торговли с Монголией и Индонезией, а также соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭ", - говорится в обращении Токаева к главам государств - членов ЕАЭС, опубликованном пресс-службой президента Казахстана.

Токаев отметил, что это реальный результат совместной работы государств - членов объединения. "В перспективе целесообразно расширять отношения ЕАЭС со странами глобального Юга, арабского мира, Юго-Восточной Азии и Африки, а также с авторитетными региональными объединениями", - пояснил он.

По словам президента Казахстана также необходимо искоренить практику создания административных барьеров в ЕАЭС. "Важно, чтобы все искусственные ограничения, блокирующие торговлю и развитие отдельных отраслей, запреты на перемещение граждан и очереди грузового транспорта на границах ушли в прошлое. Таможенное регулирование и иные меры государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарного и фитосанитарного) не должны использоваться в качестве инструмента давления на правительства государств - членов ЕАЭС", - подчеркнул Токаев.

С 1 января 2026 года Казахстан председательствует в органах Евразийского экономического союза.

