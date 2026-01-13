Монголия и Казахстан будут сотрудничать в создании завода по производству вакцин для животноводства

CentralAsia (MNG) - Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности М. Бадамсурэн провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Монголии Алмасом Сейтакыновым для обсуждения углубления двусторонних экономических связей.

В ходе встречи министр М. Бадамсурэн призвал к полному выполнению существующих соглашений о стабильных поставках монгольского экспорта, включая шерсть, кашемир, кожу и мясную продукцию, на казахстанский рынок.

Кроме того, министр выразил оптимизм по поводу увеличения импорта из Казахстана. Это включает в себя основные продукты питания, такие как фрукты, ягоды, овощи и рис, а также закупку высококачественных элитных семян пшеницы и других сортов сельскохозяйственных культур для укрепления сельскохозяйственного сектора Монголии.

Посол Сейтакынов подтвердил заинтересованность Казахстана в монгольском секторе кашемира и предложил важное совместное предприятие: создание завода по производству вакцин для скота в Монголии. Этот проект направлен на улучшение здоровья животных и сдерживание распространения болезней скота в регионе.

В завершение встречи обе стороны обязались активизировать сотрудничество в различных секторах, включая транспорт, логистику, туризм и образование, а также стремиться к созданию более благоприятной среды для трансграничного бизнеса.

