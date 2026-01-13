экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Таиланде после столкновения катера с судном госпитализированы трое граждан Казахстана, - МИД РК
Предыстория: В Таиланде катер столкнулся с рыболовецким судном. Среди пострадавших — кыргызстанцы

CentralAsia (KZ) -  После столкновения катера с рыболовецким судном вблизи острова Пхукет в Таиланде 11 января трое граждан Казахстана были госпитализированы, сообщили в пресс-службе МИД РК.

На борту катера находились восемь туристов из Казахстана. Трое пострадавших, которые были госпитализированы, в настоящее время находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как стабильное.

В министерстве отметили, что консул поддерживает постоянную связь с гражданами Казахстана и оказывает необходимое содействие, а все расходы покрываются страховой компанией.

11 января в Андаманском море у берегов Пхукета экскурсионный катер столкнулся с рыболовецким судном. На борту катера находились 52 туриста из России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, а также граждане Польши и Великобритании и трое членов экипажа. Всего пострадали 23 туриста, одна туристка из России погибла.

