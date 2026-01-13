Французские дипломаты покидают Иран: Швеция и США призвали своих граждан немедленно покинуть страну

CentralAsia (CA) - Франция вывезла из Ирана персонал своего посольства из-за резкого обострения ситуации безопасности и массовых протестов. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на источники.

По их данным, французские дипломаты покинули Иран в воскресенье и понедельник, 11–12 января. Точное количество эвакуированных не разглашают, однако обычно в посольстве Франции в Тегеране работает около 30 сотрудников.

В ответ на запрос агентства в Министерстве иностранных дел Франции сообщили, что дипломатическое учреждение провело «реорганизацию миссии, чтобы оно могло выполнять свои обязанности в текущих условиях».

В ведомстве уточнили, что полного сворачивания работы посольства не произошло.

«Посол и критически важная команда остаются на месте, чтобы оказывать помощь оказавшимся в Иране гражданам», — заявили в МИД Франции.

Соединенные Штаты призвали своих граждан «немедленно» покинуть Иран на фоне протестов в стране. Такое сообщение опубликовано на сайте виртуального посольства США в Тегеране.

«Гражданам США следует ожидать продолжения перебоев в работе интернета, спланировать альтернативные средства связи и, если это безопасно, рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию. <…> Разработайте план выезда из Ирана, не зависящий от помощи правительства США», — говорится в сообщении.

Если граждане США не могут уехать из Ирана, то им следует найти безопасное место в своем доме, избегать демонстраций, а также запастись едой, водой, лекарствами и другими необходимыми вещами, говорится в сообщении.

В свою очередь Министерство иностранных дел Швеции усилило рекомендации по поездкам в Иран и призвало всех своих граждан срочно уехать из страны из-за резкого ухудшения условий безопасности.

15 июня 2025 года на сайте виртуального посольства США в Тегеране было опубликовано похожее сообщение с призывом для американцев покинуть Иран. В ночь на 22 июня Вашингтон нанес удары по ядерным объектам Ирана.

Протесты в Иране начались в конце декабря из-за обвала национальной валюты и резкого роста цен. Протестующие требуют смены политического режима. Правозащитники сообщали о более чем 500 погибших. Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по территории страны в ответ на расстрел протестующих. Сегодня он обсудит с чиновниками возможные меры против Ирана. В иранском МИДе заявили о готовности к военному конфликту с США.