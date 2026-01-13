экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане месяц Рамазан начнётся 19 февраля

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане пост в месяц Рамазан стартует 19 февраля. Календарь религиозных праздников опубликовало Духовное управление мусульман Казахстана.

Священный месяц продлится 29 дней. Согласно расписанию ночь аль-Кадр пройдёт с 16 на 17 марта. Ораза айт будет отмечаться в пятницу, 20 марта.

«Начало месяцев хиджры определили на основе данных международных астрономических исследовательских центров. Однако точные даты религиозных праздников могут отложить или перенести на один день в зависимости от видимости новолуния», – говорится в заявлении.

Праздник Курбан-айт начнётся 27 мая и продлится до 29 мая включительно.

 

