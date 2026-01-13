Bloomberg: Экспорт казахстанской нефти через Каспийский трубопроводный консорциум сократился на 45%

CentralAsia (KZ) - Экспорт казахстанской нефти из порта Новороссийска на Черном море резко сократился в январе из-за плохой погоды, технического обслуживания выносных причалов и повреждений, нанесенных беспилотниками, пишет Bloomberg.

По данным трейдеров, поставки сорта CPC Blend в этом месяце составят 800 — 900 тыс. баррелей в день, что на 45 % ниже ожидаемых в середине декабря объемов отгрузки.

Из первоначального плана в 45 партий было отменено как минимум 21 отправление. Дефицит предложения уже привел к росту цен: казахстанская нефть впервые за год торгуется с премией. Недавние сделки проходили с наценкой в $1,2 за баррель к эталону Dated Brent.

Сокращение поставок происходит из-за постоянных сбоев в работе терминала, пишет агентство. За последние несколько недель отгрузка сырья несколько раз приостанавливалась из-за плохой погоды. Это, в свою очередь, привело к задержке ввода в работу второго выносного причала после технического обслуживания. К тому же, в конце ноября другой причал был поврежден украинскими беспилотниками. Между тем, Астане нужны, как минимум, два действующих причала КТК для поддержания объемов экспорта.

По словам источников, сейчас трубопроводная система Каспийского трубопроводного консорциума вновь перестала принимать нефть от производителей, так как резервуары для хранения переполнены.

На долю Каспийского трубопроводного консорциума приходится около 80% экспорта нефти из Казахстана, в том числе от таких крупных нефтяных компаний, как Chevron, Exxon Mobil и Shell. Всего республика добывает около 1,8 млн баррелей в сутки. Без полноценной работы КТК страна может экспортировать альтернативными маршрутами лишь половину этого объема, а длительный простой грозит вынужденным сокращением добычи на месторождениях.

