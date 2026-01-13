Антикор призвал наказать министра культуры Узбекистана за получение денег на свадьбе

CentralAsia (UZ) - Агентство по противодействию коррупции Узбекистана (Антикор) обратилось в правительство с предложением рассмотреть вопрос о наказании министра культуры Озодбека Назарбекова. Поводом для разбирательства стало видео, на котором чиновник исполняет песни на свадьбе и принимает деньги от гостей, сообщает «Газета.uz».

Видеозапись широко разошлась в социальных сетях, вызвав общественный резонанс. На кадрах видно, как глава министерства выступает на торжестве и берет купюры, которые ему передают присутствующие. Мнения пользователей разделились: одни напомнили об артистическом прошлом Назарбекова, другие указали на недопустимость подобных действий для министра.

По имеющимся данным, эпизод с исполнением песен произошел на свадьбе сына заслуженного артиста Яъхебека Муминова. На мероприятии присутствовали многие известные деятели искусства. В пресс-службе Министерства культуры уточнили, что видео было снято 25 октября 2025 года на церемонии бракосочетания одного из сотрудников ведомства.

Представители Минкульта пояснили, что чиновник не планировал это выступление заранее, а отказ от просьбы граждан в такой ситуации мог быть истолкован как неуважение или пренебрежение. В ведомстве отметили, что передача денег исполнителям «не запрещена действующим законодательством и является частью национальных обычаев и ценностей».

В официальном комментарии подчеркивается, что такие процессы в узбекских традициях веками воспринимаются как «орзу-ҳавас» (пышные, желанные торжества), а Назарбеков является народным артистом нескольких стран Центральной Азии. Поэтому ситуацию предложили рассматривать как эпизод, связанный с его профессиональной творческой деятельностью.

Антикор занял иную позицию, заявив о нарушении норм законодательства. В ведомстве напомнили о статье 13 закона «О государственной гражданской службе» и Типовых правилах этики и поведения госслужащих, которые запрещают государственным служащим заниматься оплачиваемой деятельностью, кроме научной, педагогической и творческой. Однако при этом они обязаны воздерживаться от действий, наносящих ущерб авторитету власти. Чиновник должен принимать меры, чтобы не подвергаться критике из-за своего поведения.

Антикор направил запрос в правительство с просьбой привлечь министра к дисциплинарной ответственности. Речь идет о вынесении строгого предупреждения о необходимости соблюдения законов. В агентстве добавили, что действия госслужащих, противоречащие этике, будут находиться под постоянным мониторингом.

Это не первый случай, когда деятельность действующего главы Минкульта вызывает вопросы. В 2024 году Назарбеков появился в рекламе магазина одежды, за что комитет по конкуренции оштрафовал предпринимателей. В августе 2025 года чиновник снялся в ролике, где рекомендовал поступить на учебу в один из частных университетов. Комментируя оба случая, в Минкульте заявляли, что действия Назарбекова не были направлены на получение дохода.