В Палату представителей Конгресса США внесен законопроект об аннексии Гренландии

// Kevin Lamarque/Reuters

CentralAsia (CA) - На рассмотрение нижней палаты Конгресса США внесен законопроект «Об аннексии и предоставлении статуса штата Гренландии». Его подготовил член Палаты представителей от Республиканской партии Рэнди Файн.

«Законопроект позволяет президенту изыскать средства, необходимые для присоединения Гренландии», — написал Файн в соцсети X.

«Наши противники пытаются закрепиться в Арктике, и мы не можем этого допустить», — добавил конгрессмен, повторяя риторику Белого дома.

В сообщении для прессы, которое цитирует The Hill, Файн отметил, что «тот, кто контролирует Гренландию, контролирует ключевые арктические морские пути и архитектуру безопасности, защищающую Соединенные Штаты».

Законопроект наделяет президента США Дональда Трампа полномочиями «предпринимать любые необходимые шаги для приобретения Гренландии в качестве территории Соединенных Штатов», включая аннексию острова.

Будет ли нижняя палата рассматривать этот законопроект, на момент публикации известно не было.

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно упоминал угрозу со стороны России и Китая, аргументируя необходимость завладеть Гренландией. Дипломаты из Северной Европы, в свою очередь, писала Financial Times, не подтверждают заявления Трампа о присутствии российских и китайских кораблей вблизи острова.