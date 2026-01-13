Генсек ОТГ встретился с главой ОБСЕ в Вене  

- Азия и мир, политика
- 19:24, 13 января 2026
- Просмотров: 251
CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев 13 января провёл встречу с генеральным секретарём Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Х. Синирлиоглу.
Как сообщает пресс-служба ОТГ, переговоры состоялись в штаб-квартире ОБСЕ — дворце Хофбург в Вене.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной взаимосвязи, экономического сотрудничества, а также роль многостороннего диалога в укреплении стабильности, доверия и устойчивого развития.
Кубанычбек Омуралиев отметил стратегическую направленность организации на развитие взаимосвязи и её вклад в расширение регионального сотрудничества в Евразии.
Кроме того, участники переговоров рассмотрели возможности углубления институционального взаимодействия между ОТГ и ОБСЕ в сферах, представляющих взаимный интерес.